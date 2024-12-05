Гаррі та Меган дотримуються різдвяної традиції Віндзорів: про що йдеться

Принц Гаррі та Меган Маркл ось уже чотири роки, як зустрічають Різдво у Каліфорнії.

Вони не є бажаними гостями в королівській родині Британії після численних скандалів, в яких були замішані, і до Сандрінгема їх також ніхто вже давно не запрошує.

Але у своїй книжці "Запасний" принц Гаррі розповідав про те, що вони з Меган вшановують одну різдвяну традицію Віндзорів досі.

Йдеться про різдвяні подарунки, які, згідно з традицією, члени родини Віндзорів відкривають не на Різдво, а напередодні ввечері.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гаррі описав святкування одного Різдва у своїй книжці:

"Це було напередодні Різдва. Ми спілкувалися по FaceTime з кількома друзями, зокрема і з декількома з Британії. Ми спостерігали, як Арчі бігає навколо ялинки. І ми відкривали подарунки. Дотримуючись традиції родини Віндзорів".

У Німеччині різдвяні свята розпочинаються 24 грудня, коли обмінюються подарунками та відкривають їх, а також прикрашають різдвяну ялинку.

Відома як Heiligabend Bescherung — що перекладається як "подарунки напередодні Різдва" — традиція була введена в королівську родину королевою Вікторією та принцом Альбертом, який був німцем.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем 2018 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких ще традицій на Різдво дотримується королівська родина Британії.

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