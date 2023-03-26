Гаррі та Меган готові приїхати на коронацію короля Чарльза III, але є умова

Герцог і герцогиня Сассекські досі не підтвердили, що братимуть участь у коронації короля Чарльза III, але їхня присутність очікується.

Кажуть, що Меган і Гаррі хочуть стати частиною "особливого сімейного моменту", коли король Чарльз III, королева Камілла та Кейт та Вільям Уельські разом із дітьми вийдуть на балкон Букінгемського палацу. І можуть шантажувати монарха саме цим. Але відомо, що король проти, тому що ухвалив рішення про те, що на цьому балконі відтепер з'являтимуться лише старші члени сім'ї.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

У день коронації у сина пари принца Арчі день народження. Йому виповниться п'ять років. Тому дуже ймовірно, що парі доведеться взяти з собою дітей до Великої Британії та відсвяткувати день народження вже після коронації, пише Express.

Також відомо, що пара попросила зупинитися у Frogmore Cottage, з якого король Чарльз III ще в січні попросив виселитися пару. Але, є ймовірність, що Сассекським все ж таки дозволять пожити там кілька днів, які вони пробудуть у Лондоні, якщо приїдуть на коронацію.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, докладніше про те, що відбуватиметься в день коронації, ми розповідаємо ось у цьому матеріалі.

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