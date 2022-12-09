Гаррі та Меган постаралися: любов британців до короля Чарльза III багаторазово зросла

Саме таку думку висловив один із експертів, який бачив короля Чарльза вчора під час публічного виходу монарха.

Вчора, 8 грудня, на Netflix вийшов довгоочікуваний документальний серіал про Меган і Гаррі. Пара розповіла свою історію кохання, а також про своє життя у британській королівській родині.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Багато хто переживав, як це вплине на короля та монархію. Але, схоже, хвилюватись не варто. Монарх відвідав учора адвентистську службу у церкві Ефіопського християнського братства у Лондоні. На виході його привітав натовп людей.

"Поки я разом з іншими представниками преси чекав, коли монарх прибуде на зустріч у громадському центрі з пророчою назвою King's House в центрі Лондона, я нервувався з приводу стану нашого суверена. Чи буде він злий чи засмучений? Чи перевірятиме через плече прихильників Сассекських", озброєних ще одним залпом яєць? Чи можливо в його очах стоятимуть сльози? Але такого не було. Король був тим самим королем Чарльзом, якого ми бачили сотні разів раніше, виконуючи свої королівські обов'язки з витонченістю та холоднокровністю", — пише про короля репортер express. co.uk Чарльз Гаррісон.

Це була слава до співрозмовника Його Majesty King Charles на поїздці до комунікації hub, заснованої на @KXChurch, який є сприятливою підтримкою для людей з усіх мандрівок життя в цій місцевості. pic.twitter.com/3AyMUyhzgB — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) December 9, 2022

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Цього дня король мав елегантний вигляд і був у довгому темному пальті, білосніжній сорочці та краватці в яскравий принт. Його дружина королева-консорт Камілла не супроводжувала його цього разу.

Репортер додає, що час покаже, чи змінить фільм Гаррі та Меган згодом ставлення людей до монархії, проте після вчорашньої прогулянки короля можна зробити лише один висновок – король незламний і повністю зосереджений на виконанні свого обов'язку.

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