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Гаррі та Меган постаралися: любов британців до короля Чарльза III багаторазово зросла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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303
Час на прочитання
2 хв
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Гаррі та Меган постаралися: любов британців до короля Чарльза III багаторазово зросла

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Саме таку думку висловив один із експертів, який бачив короля Чарльза вчора під час публічного виходу монарха.

Вчора, 8 грудня, на Netflix вийшов довгоочікуваний документальний серіал про Меган і Гаррі. Пара розповіла свою історію кохання, а також про своє життя у британській королівській родині.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Багато хто переживав, як це вплине на короля та монархію. Але, схоже, хвилюватись не варто. Монарх відвідав учора адвентистську службу у церкві Ефіопського християнського братства у Лондоні. На виході його привітав натовп людей.

"Поки я разом з іншими представниками преси чекав, коли монарх прибуде на зустріч у громадському центрі з пророчою назвою King's House в центрі Лондона, я нервувався з приводу стану нашого суверена. Чи буде він злий чи засмучений? Чи перевірятиме через плече прихильників Сассекських", озброєних ще одним залпом яєць? Чи можливо в його очах стоятимуть сльози? Але такого не було. Король був тим самим королем Чарльзом, якого ми бачили сотні разів раніше, виконуючи свої королівські обов'язки з витонченістю та холоднокровністю", — пише про короля репортер express. co.uk Чарльз Гаррісон.

Цього дня король мав елегантний вигляд і був у довгому темному пальті, білосніжній сорочці та краватці в яскравий принт. Його дружина королева-консорт Камілла не супроводжувала його цього разу.

Репортер додає, що час покаже, чи змінить фільм Гаррі та Меган згодом ставлення людей до монархії, проте після вчорашньої прогулянки короля можна зробити лише один висновок – король незламний і повністю зосереджений на виконанні свого обов'язку.

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Дата публікації
Перегляди
303
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