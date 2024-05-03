Гаррі їде до Лондона: стало відомо, чи відбудеться зустріч герцога з батьком королем Чарльзом

8 травня герцог Сассекський буде присутнім на службі на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла в Лондоні.

Повідомляється, що принц Гаррі хоче ненадовго зустрітися зі своїм батьком Чарльзом, який лікується від раку, але нещодавно повернувся до виконання своїх королівських обов'язків. Однак, як пише express.co.uk, зустріч якщо й відбудеться, то без участі королеви Камілли.

Цього ж дня монарх має бути присутнім на вечірці в саду Букінгемського палацу. Отже, якщо він матиме час на зустріч із сином, вона може відбутися.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час свого останнього візиту до Великої Британії на початку лютого Гаррі провів коротку 45-хвилинну зустріч з королем у Кларенс-гаусі. І тоді королева Камілла була дуже незадоволена тим, як усе відбувалося.

Зустріч з Уельськими у принца Гаррі також не запланована.

Принц Гаррі та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Дружина принца Гаррі Меган Маркл разом з ним до Лондона не поїде, але вилетить до Нігерії, а після візиту до Британії принц приєднається до неї.

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