Гаррі їде до Лондона: стало відомо, чи відбудеться зустріч герцога з батьком королем Чарльзом

8 травня герцог Сассекський буде присутнім на службі на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла в Лондоні.
Повідомляється, що принц Гаррі хоче ненадовго зустрітися зі своїм батьком Чарльзом, який лікується від раку, але нещодавно повернувся до виконання своїх королівських обов'язків. Однак, як пише express.co.uk, зустріч якщо й відбудеться, то без участі королеви Камілли.
Цього ж дня монарх має бути присутнім на вечірці в саду Букінгемського палацу. Отже, якщо він матиме час на зустріч із сином, вона може відбутися.
Нагадаємо, під час свого останнього візиту до Великої Британії на початку лютого Гаррі провів коротку 45-хвилинну зустріч з королем у Кларенс-гаусі. І тоді королева Камілла була дуже незадоволена тим, як усе відбувалося.
Зустріч з Уельськими у принца Гаррі також не запланована.
Дружина принца Гаррі Меган Маркл разом з ним до Лондона не поїде, але вилетить до Нігерії, а після візиту до Британії принц приєднається до неї.
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