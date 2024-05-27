Гаррі звернувся до принцеси Кейт за допомогою: чого хотів "запасний" принц

Стало відомо, що принц Гаррі звернувся до принцеси Кейт після його ворожнечі з королівською сім'єю, але вона відмовилася відігравати роль миротворця, як це робила раніше.

Коли Гаррі та його дружина Меган пішли з королівської родини, відмовившись працювати на корону та отримувати державне фінансування, його стосунки з родичами значно погіршилися.

Незабаром після цього Сассекські дали низку інтерв'ю, в яких буквально "облили брудом" своїх родичів, а "вишнею на торті" стала книжка принца "Запасний", де він так само не дуже втішно відгукувався про Кейт і Каміллу, а також свого брата Вільяма і батька Чарльза.

Принц Гаррі та принцеса Кетрін / Фото: Associated Press

Від того часу Гаррі та Вільям практично не розмовляли, їхній батько король Чарльз відмовився зустрітися з молодшим сином під час його нещодавнього візиту до Лондона, а принцеса Кейт не захотіла допомагати Гаррі миритися з родиною.

Королівський письменник Том Квін розповів The Mirror, що Гаррі зв'язувався з Кейт.

Принц Гаррі та принцеса Кетрін / Фото: Associated Press

"Після від'їзду з Великої Британії Гаррі зв'язався принаймні з одним членом королівської сім'ї: Кейт. Вона співчуває, але повністю підтримує свого чоловіка і, борючись із власними проблемами зі здоров'ям, не збирається відігравати роль миротворця", — цитує його слова видання express.co.uk.

Також відомо, що коли Кейт оголосила всьому світу, що має рак, принц Гаррі та його дружина Меган підтримали її публічно, опублікувавши послання:

"Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт та її сім'ї та сподіваємося, що вони зможуть зробити це конфіденційно та мирно", — йшлося у повідомленні Сассекських. Також відомо, що пара звернулися до Кейт в приватному порядку, але достеменно невідомо, чи змогли вони поспілкуватися.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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