Гаряча крихітка: Демі Роуз у відвертому купальнику звабливо позувала у басейні

Демі Роуз обожнює приміряти провокаційні образи, які регулярно демонструє своїм підписникам в Instagram.

Цього разу британська "Кім Кардашян" обрала відвертий чорний купальник Dolce&Gabbana, який складався із плавок, шнурівок і невеликих кружечків, що ледве прикривали її соски.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У цьому аутфіті Демі залізла в басейн і звабливо позувала на камеру, демонструючи свої сексуальні форми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Дорогоцінний маленький діамант", - підписала Роуз фото, натякаючи на себе.

Нагадаємо, минулого разу Демі в екстремально короткій спідниці і з сумочкою-трояндою похизувалася пікантним луком.

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