Країна агресор стрімко мчить у своє "світле" минуле з усіма його політичними, економічними, культурними та побутовими складовими.

Нещодавно компанія Essity, якій належать бренди Zewa, Tork, Libero, Lotus, Libresse, TENA та інші, йде з російського ринку. Як повідомляється у звіті компанії, на це вплинуло погіршення умов ведення бізнесу. Компанія Essity виробляє туалетний папір, паперові рушники, носові хустки, серветки, жіночі прокладки, тампони, засоби професійної гігієни та дитячі підгузки.

Як заявив глава компанії Магнус Грот:

"Умови для ведення бізнесу в Росії погіршилися, внаслідок чого активи компанії в Росії знецінилися приблизно на 147 мільйонів доларів. Крім того, ми розпочали роботу з виходу з російського ринку."

— Заявив глава компанії Магнус Грот.

Таким чином, росіянам скоро доведеться повернутися до старого доброго засобу гігієни, дуже популярного в СРСР — газетного паперу. Добре що газет в Росії видається багато. За даними початку минулого року щодня в Росії виходять 297 друкованих видань, ще 7929 виходять у світ щотижня, 12977 — щомісяця, а ще з різною періодичністю друкуються 21658 газет і журналів.

Для громадян, яких захоплюють протестні настрої, можемо рекомендувати вибирати для користування портрети вождів або сторінки з їхніми висловлюванням, цей метод добре зарекомендував себе ще з 30-х років минулого століття, як практичний, безпечний і такий? що дозволяє зняти з себе колективну відповідальність за військові злочини твоєї країни.

Коли росіяни мріяли про повернення до Радянського Союзу, вони точно мали на увазі не це, проте тепер вони можуть повернути собі самопроголошений титул "нації яка читає найбильше", використовуючи газету замість туалетного паперу, вони зможуть читати не лише очима. Втім, коли вони коментують статті у світовій пресі чи повідомлення українців у соцмережах, складається враження, що вони давно освоїли саме таку техніку читання.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як росіянок вчать робити прокладки з вати та скотчу.

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