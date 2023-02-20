Гелен Міррен на церемонії BAFTA довела принца Вільяма до сліз своєю промовою про королеву Єлизавету II

Акторка Гелен Міррен виголосила зі сцени промову, в якій згадала про те, який величезний вплив мала королева Єлизавета II на індустрію розваг, і на церемонію BAFTA зокрема. Своєю промовою Міррен зворушила онука королеви принца Вільяма.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA / Фото: Getty Images

Під час церемонії на екрані показали відео, на якому королева Єлизавета II знята під час зустрічей з різними знаменитостями під час різноманітних заходів. У супровідній промові Міррен сказала:

"Кіно у своїх найкращих проявах робить те, що Її Величність робила без особливих зусиль — об'єднує нас, і об'єднує нас через історію. Ваша Величносте, ви були провідною зіркою нашої країни".

77-річна Гелен Міррен вийшла на сцену в гарній чорній сукні з прозорими рукавами-накидками та квітковим принтом. Вона зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж і одягла сережки-висячки. Вимовляючи промову, вона намагалася також стримувати сльози.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за роль у біографічній драмі "Королева", де Міррен зіграла Єлизавету II, 2006 року вона отримала премію BAFTA та "Оскар". Фільм описує життя британської королівської родини в перші кілька днів після трагічної загибелі принцеси Діани.