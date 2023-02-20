Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гелен Міррен на церемонії BAFTA довела принца Вільяма до сліз своєю промовою про королеву Єлизавету II

Дата публікації
Перегляди
555
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гелен Міррен на церемонії BAFTA довела принца Вільяма до сліз своєю промовою про королеву Єлизавету II

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

На церемонії BAFTA віддали шану померлій королеві Єлизаветі II.

Акторка Гелен Міррен виголосила зі сцени промову, в якій згадала про те, який величезний вплив мала королева Єлизавета II на індустрію розваг, і на церемонію BAFTA зокрема. Своєю промовою Міррен зворушила онука королеви принца Вільяма.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA / © Getty Images
Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA / Фото: Getty Images

Під час церемонії на екрані показали відео, на якому королева Єлизавета II знята під час зустрічей з різними знаменитостями під час різноманітних заходів. У супровідній промові Міррен сказала:

"Кіно у своїх найкращих проявах робить те, що Її Величність робила без особливих зусиль — об'єднує нас, і об'єднує нас через історію. Ваша Величносте, ви були провідною зіркою нашої країни".

77-річна Гелен Міррен вийшла на сцену в гарній чорній сукні з прозорими рукавами-накидками та квітковим принтом. Вона зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж і одягла сережки-висячки. Вимовляючи промову, вона намагалася також стримувати сльози.

Гелен Міррен / © Getty Images
Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за роль у біографічній драмі "Королева", де Міррен зіграла Єлизавету II, 2006 року вона отримала премію BAFTA та "Оскар". Фільм описує життя британської королівської родини в перші кілька днів після трагічної загибелі принцеси Діани.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
555
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація