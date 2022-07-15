Геморой, тиск та розголос: чому зривається план Путіна і чого боїться посольство США

Згідно з інформацією каналу Generall SVR, сьогодні, 15 липня Путін планував оголосити про створення нової союзної держави, що включає Росію, Україну та Республіку Білорусь, і підписати "пакт про об'єднання" трьох країн із Лукашенком і Януковичем. Але, певне, щось піде не так.

Згідно з відомостями каналу, планам Путіна завадило не так їх оприлюднення, хоча й це відіграло свою позитивну роль, як позиція Олександра Лукашенка. Білоруський диктатор знову обдурив російського "всіх переграв". Лукашенко повідомив Путіну, що у нього геморой він "не те, що сидіти не може", він "стоїть, зігнувшись як дуга", і тому урочисте підписання пакту доведеться відкласти. "Розмову було перервано Путіним, він просто поклав слухавку, не дослухавши, як він згодом висловився, "гнилих відмазок", — повідомляє канал.

На сьогоднішній день експерти при Раді безпеки РФ вважають останньою датою, коли можна і потрібно запроваджувати воєнний стан і оголошувати про проведення мобілізації, диктатор має ще кілька варіантів підготовлених рішень.

Як один із варіантів, Путін розглядає оголошення воєнного стану та загальної мобілізації сьогодні. Але йому не подобається, що на нього чинять тиск у цьому питанні. Тому, найімовірніше, заходи намічені на сьогодні та найближчим часом будуть половинчастими.

Також, як стверджують джерела, Путін обговорював з керівництвом військового і силового блоків можливість одноразового ракетного удару по Україні з використанням близько 30% ресурсів, що залишилися.

Саме ця інформація, що надійшла до Вашингтона каналами розвідки, стала приводом для звернення посольства США в Україні до своїх громадян за можливості покинути країну.

В арсеналі Путіна є ще "кадрові рішення і зовсім "нешкідливий сценарій", але всі рішення будуть ухвалені Путіним безпосередньо перед реалізацією, тому все побачимо вже незабаром", — повідомляє канал.

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