Гепіенд: кішка Шафа з Бородянки повернулася додому до справжньої господині

За історією врятованої тварини стежили багато українців. Нарешті кішка майже одужала і повернулася до господині.

Кішка Шафа стала символом незламності українського народу. Вона прожила більше двох місяців у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі. Без води, їжі та можливості вибратися. На допомогу тварині прийшли бійці ДСНС та волонтери із "Зоопатрулю".

Шафа стала такою популярною, що понад 10 людей заявили, що вона їхній вихованець, і вимагали її повернути. З цього приводу спалахнув навіть невеликий скандал, який, на щастя, швидко вирішився.

Деякий час кішка перебувала під наглядом ветеринарів і жила в барокамері через проблеми з легенями. Проте зараз Шафа стала краще почуватися і повернулася до своєї справжньої господині Анастасії.

"Здоров'я Шафи покращується, вона може вільно дихати, тому перебування в кисневій камері їй більше не потрібне. І тому Шафа повернувся до господині Анастасії. Зоопатруль переконався, що її господиня готова про неї подбати", — говориться у повідомленні на сторінці кішки в Instagram, яку ведуть активісти з організації "ЗооПатруль" і де можна знайти багато нових фотографій відомої тварини.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

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