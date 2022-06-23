Герцог Анрі та герцогиня Марія Тереза відсвяткували Національний день Люксембурга

23 червня у Люксембурзі святкують Національний день. З цієї нагоди Великий герцог Анрі та члени його сім'ї відвідали урочисті заходи.

Національний день Люксембурга святкується як щорічне національне свято 23 червня, хоча насправді це ніколи не було днем ​​народження жодного правителя Люксембурга. Великий герцог Анрі, наприклад, народився 16 квітня (як і королева Данії Маргрете II).

Герцог Анрі та герцогиня Марія Тереза / Фото: Getty Images

Велика герцогиня Люксембурзька Марія Тереза ​​та великий герцог Люксембурзький Анрі були зазнімковані під час святкування. Марія Тереза ​​була в кольоровому пальті, чорній кофті з V-подібним вирізом та чорних штанах, у руках тримала бірюзовий клатч, а в її вухах були цікавої форми сережки. Герцог Анрі був одягнений у костюм.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Їхній старший син Гійом, спадковий великий герцог Люксембурга з дружиною принцесою Стефанією також відвідали святкування. 38-річна принцеса була у приталеному короткому жакеті білого кольору з короткими рукавами та білою накидкою, а також гірчичних штанях-кльош. Взула Стефанія нюдові босоніжки в тон яким підібрала сумку на тонкому ремінці-ланцюжку. Волосся зібрала в зачіску і одягла золоті сережки у вигляді ланцюгів.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Святкування завершилося салютом. В Instagram великокнязівської родини опублікували більше фото.

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Традиція святкування Національного дня походить від 1960-х років. 23 червня не є днем народження великого герцога Анрі, це також не день народження покійного великого герцога Жана чи його матері великої герцогині Шарлотти. Насправді жоден із монархів Люксембурга не народився 23 червня. Коли 1890 року голландський і люксембурзький престоли розділилися, Будинок Нассау-Вайльбург святкував офіційні дні народження своїх монархів у дні справжніх днів народження. 1961 року було ухвалено рішення про зміну дати Національного дня Люксембурга. Велика княгиня Шарлотта народилася 23 січня, її син, великий герцог Жан, — 5 січня. Зважаючи на те, що дні народження обох монархів припадали на середину зими, офіційне святкування дня народження Великої княгині/герцога було ухвалено в червні. Уряд вибрав дату народження великої княгині Шарлотти і червень місяць, і потім це було закріплено указом великого герцога 23 грудня 1961 року. Перший Національний день 23 червня відбувся 1962 року.

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