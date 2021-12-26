Герцог і герцогиня Кембриджські випустили емоційне звернення на Різдво

Герцог і герцогиня Кембриджські опублікували звернення до публіки.

На офіційній сторінці королівської пари в Instagram був опублікований пост, в якому йшлося:

"Це Різдво відрізнятиметься від того, що багато хто з нас планував. Починаючи з тих, хто проводить його на самоті або ізолюється від близьких, і закінчуючи неймовірними людьми, які підтримують нашу Національну систему охорони здоров'я і дбають про тих, хто найбільше цього потребує — ми думаємо про вас.

Вільям та Кетрін".

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Також вже відомо, що герцогиня Кетрін та принц Вільям відвідали службу на Різдво у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, куди цього року не поїхала королева Єлизавета ІІ. На службі Кембриджі були присутні з трьома дітьми, а також з батьками герцогині – Керол та Майклом Міддлтонами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Вчора, нагадаємо, в ефір вийшло різдвяне привітання королеви Єлизавети II. У своїй промові вона багато говорила про свого чоловіка принца Філіпа, який пішов із життя у квітні 2021 року.

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