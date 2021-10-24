Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми поїхали з Лондона

Члени королівської сім'ї були помічені в аеропорту Гітроу.

Вчора герцогиню Кембриджську, принца Вільяма, троє їхніх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї, а також їхню няню і сек'юріті зазнімкували в аеропорту. Схоже, у королівської сім'ї довгоочікувана відпустка після насиченого робочого графіка в жовтні. У них був з собою багаж, тому очевидно, їхала родина не на один день. І хоча місце перебування пари і їхніх дітей не розкривається, ми сподіваємося побачити фото і дізнатися подробиці.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

У жовтні принц Вільям і герцогиня Кембриджська здійснили низку світських заходів. Вони брали участь в церемонії вручення нагороди Earthshot Prize, пізніше Кетрін виступила з промовою на честь свого патронажу кампанії Forward Trust "Вживаючи заходів в боротьбі із залежністю", де з'явилася в приголомшливому червоному луці.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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У попередні роки Кембриджі зазвичай проводили час разом в своєму будинку в Норфолку, Амнер Холл. Особливо це було актуально 2020-го в самий розпал пандемії коронавірусу. Відомо також, що сім'я любить відпочивати на островах Сіллі. Але немає інформації про те, що вони вирушили саме на відпочинок. У старших дітей пари якраз починаються канікули в школі.

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