Герцог і герцогиня Вестмінстерські чекають на первістка: представник пари поділився подробицями

Герцог і герцогиня Г'ю та Олівія Гросвенор оголосили, що чекають на первістка цього року.

Представник пари повідомив у заяві, опублікованій 12 березня:

"Герцог і герцогиня Вестмінстерські дуже раді повідомити, що герцогиня чекає на дитину влітку. Пара в захваті від цієї новини і з нетерпінням чекає на можливість створити спільну родину".

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Олівія та Г'ю одружилися у червні 2024 року. Серед гостей на їхньому весіллі була принцеса Йоркська Євгенія та принц Вільям. Принц Гаррі тоді відмовився приїжджати через конфлікти з братом. Зазначимо, що герцог Вестмінстерський є хрещеним батьком принца Джорджа (син принца Вільяма) і принца Арчі (син принца Гаррі).

Г'ю та Олівія познайомилися через друзів, і він освідчився в Ітон-голі, родовому маєтку його родини на околиці Честера. Яким було їхнє весілля, ми розповідали раніше.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

За даними журналу People, 34-річний британський аристократ успадкував свій титул і маєток Гросвенор після смерті батька Джеральда Гросвенора 2016 року. На момент своєї смерті покійний герцог був шостим найбагатшим громадянином Великої Британії, його чистий капітал оцінювався в 12,15 млрд доларів, згідно зі списком багатих людей The Sunday Times за 2016 рік. Згідно з останньою версією цього списку, Гросвенори залишаються однією з найбагатших сімей у Великій Британії.

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