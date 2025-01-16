Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Герцог Люксембурга Анрі та герцогиня Марія Тереза влаштували новорічний прийом: палац поділився фото

Герцог Люксембурга Анрі та герцогиня Марія Тереза влаштували новорічний прийом: палац поділився фото

Герцог Люксембургський Анрі з сім'єю на новорічному прийомі / Фото: instagram.com/courgrandducale

Минулої середи у Великому герцогському палаці відбувся традиційний новорічний прийом, де востаннє головував герцог Люксембурга Анрі.

Будинок Великого Герцога в Instagram поділився фотографіями із заходу під якими написано:

"З цієї нагоди Великогерцогське подружжя та Коронне подружжя отримали найкращі побажання від Президента та членів Бюро Палати депутатів, Прем'єр-міністра та членів Уряду, членів Державної ради, високопосадовців, представників судових органів та дипломатичного корпусу, акредитованих при главі держави, а також європейських інституцій".

(гортайте фото праворуч)

Зазначимо, що на Різдво наприкінці 2024 року Герцог Люксембурга Анрі у своєму зверненні до нації оголосив, що зрікається престолу на користь свого сина принца Гійома.

Нагадаємо, у червні 2024 року монарх Люксембурга заявив про намір зректися трону на користь свого старшого сина герцога Гійома. Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембурга Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків.

Герцог Люксембурзький Анрі / © Associated Press
Герцог Люксембурзький Анрі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Можна подавати будь з чим! Рецепт смачнющих українських дерунів

Можна подавати будь з чим! Рецепт смачнющих українських дерунів

Повʼязані теми:

Наступна публікація