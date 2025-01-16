Герцог Люксембурга Анрі та герцогиня Марія Тереза влаштували новорічний прийом: палац поділився фото

Будинок Великого Герцога в Instagram поділився фотографіями із заходу під якими написано:

"З цієї нагоди Великогерцогське подружжя та Коронне подружжя отримали найкращі побажання від Президента та членів Бюро Палати депутатів, Прем'єр-міністра та членів Уряду, членів Державної ради, високопосадовців, представників судових органів та дипломатичного корпусу, акредитованих при главі держави, а також європейських інституцій".

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Зазначимо, що на Різдво наприкінці 2024 року Герцог Люксембурга Анрі у своєму зверненні до нації оголосив, що зрікається престолу на користь свого сина принца Гійома.

Нагадаємо, у червні 2024 року монарх Люксембурга заявив про намір зректися трону на користь свого старшого сина герцога Гійома. Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембурга Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків.

Герцог Люксембурзький Анрі / Фото: Associated Press

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