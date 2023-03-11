Герцог та герцогиня Единбурзькі зустрілися з українцями у Шотландії

Новоспечені герцог та герцогиня Единбурзькі вирушили до Шотландії та відвідали там офіційний захід, де зустрілися з українцями, які змушені були тікати від війни у рідній країні.

Вчора король Чарльз III оголосив, що передав титул, яким користувався його батько, принц Філіп, своєму молодшому братові принцу Едварду в день його 59-річчя. Дружина принца Едварда, Софі, тепер носить титул герцогині Единбурзької — останній титул належав її свекрусі, покійній королеві Єлизаветі до її сходження на престол 1952 року.

Герцог Единбурзький / Фото: Associated Press

Софі та Едвард зустрілися з представниками української громади у міській палаті Единбурга, щоб відзначити річницю офіційної реакції міста на вторгнення російських військ до України.

У своєму виступі герцог Единбурзький сказав: "Дуже вдячні за те, що прийняли нас сьогодні в Единбурзі в дійсно особливий і трохи приголомшливий день. Я також хочу висловити подяку всім, хто так старанно працював, щоб наші українські друзі почувалися тут бажаними гостями", – додав Едвард.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Герцогиня Софі цього дня мала чудовий вигляд і була одягнена у двобортне вовняне пальто від Max Mara за 1150 доларів, на шиї у неї був світлий шарф, а під пальтом була максісукня кольору морської хвилі від бренду Roksanda, вартістю 1756 доларів. У руках Софі тримала клатч Sophie Habsburg за 380 євро зі шкіри крокодила, а взута була в молочні туфлі-човники від Prada.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Також Софі зробила непомітний макіяж, волосся зібрала в низький пучок, одягла сережки та кілька каблучок. Її чоловік Едвард був у темно-синьому пальті та синьому костюмі у смужку, а також у білій сорочці та в краватці. Публіка тепло вітала пару, а Софі подарували букет у синьо-жовтих кольорах.

Герцог та герцогиня Единбурзькі та українка Маріанна Мельник в Единбурзі / Фото: Getty Images

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