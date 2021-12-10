Герцог та герцогиня Кембриджські представили різдвяну листівку

Знімок було зроблено в Йорданії на початку цього року.

Принц Вільям та герцогиня Кейт поділилися щорічною різдвяною листівкою своєї сім'ї, і цього року нею став знімок, який вони зробили під час відпустки у Йорданії.

На фото Кембриджі позують на тлі пустельного пейзажу зі своїми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та маленьким Луї. Всі вони одягнені в легкі та нейтральні речі, підібрані в одному стилі.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

Ця листівка дуже відрізняється від тих, які Кембриджі показували в минулі роки, більшість були зроблені в їхньому сімейному будинку Анмер Голл.

Нагадаємо, що цього року королева Єлизавета II планує провести свята у Сандрінгемі, як це робила завжди, за винятком 2020 року, коли сталася пандемія. Герцогиня Кейт та принц Вільям запрошені королевою на святковий обід у Сандрінгемі. А якщо ви раптом хочете написати листа до палацу і отримати відповідь від герцога та герцогині Кембриджських, у нас є для вас інструкція, як це зробити правильно.

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