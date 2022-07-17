Герцогині Корнуольській 75: представлено офіційне портретне фото до ювілею

З нагоди свята палац за традицією представив нове портретне фото, на якому дружина принца Уельського Чарльза зазнімкована у своєму будинку у Вілтширі, Велика Британія.

Герцогиня одягнена в красиву квіткову сукню, у неї бездоганне укладання та легкий макіяж на обличчі, у вухах золоті сережки-висячки з невеликим перлинним камінням, а на зап'ясті кілька золотих браслетів. Камілла зображена сидячи за столом за чашкою чаю. На столі також стоїть ваза з фруктами.

У твітері Кларенс-хауса знімок опублікували напередодні 17 липня з підписом: "На ознаменування завтрашнього 75-річчя Її Королівської Високості було випущено нову фотографію".

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Очікується, що свій день народження Камілла проведе у вузькому сімейному колі та поруч із чоловіком принцом Чарльзом, з яким рука до руки йде вже понад 17 років.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, чому принц Чарльз 30 років чекав на Каміллу і багато років не міг з нею одружитися.

Читайте також: