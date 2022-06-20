Герцогиня Камілла розкрила секрет їхнього щасливого шлюбу з принцом Чарльзом

Напередодні свого 75-річного ювілею, який герцогиня Корнуольська відсвяткує через місяць, Камілла дала рідкісне інтерв'ю британському Vogue, в якому розповіла про своє королівське життя та шлюб із принцом Чарльзом.

Гарними фотографіями герцогині, зробленими фотографом Джеймі Гоксворт, поділилися в Instagram журналу Vogue. Знімали фотосет у Кларенс-хаусі – резиденції, де мешкають принц Чарльз та його дружина.

В інтерв'ю, уривки якого опублікував таблоїд Mirror, герцогиня Корнуольська розповіла про своє життя, онуків, роботу "фірми" (так називають команду, яка працює на благо корони ), і про те, як планує відсвяткувати 75-річчя.

Герцогиня каже, що вона не має великих планів на свій особливий день, і, швидше за все, вона просто проведе його з сім'єю та кількома друзями. "Насправді хто хоче бути 75-річним, але ми нічого не можемо з цим зробити", — з іронією говорить Камілла.

Для знімання фотосесії принцеса Уельська (цей титул за чоловіком Камілла носить офіційно, але не використовує на згадку про принцесу Діану, першу дружину Чарльза), вибирала сама. Сукні були вибрані з її власного гардеробу, а манікюр пошкодився, коли Камілла працювала в саду.

Під час знімань герцогиня багато жартувала. Зокрема, вона сказала фотографу та команді Vogue, що вибачається за те, що їм довелося провести день, фотографуючи "старого кажана". Відмінне почуття гумору у герцогині Корнуольської, кажуть, саме ця якість завжди дуже подобалася її чоловікові Чарльзу.

Про дітей та онуків

У Камілли та її колишнього чоловіка Тома Паркер-Боулза двоє дорослих дітей, а також п'ятеро онуків. В інтерв'ю герцогиня сказала, що дуже близька з усіма ними і дуже любить балувати онуків.

"Дівчатка починають одягатися і фарбуватися, і, знаєте, це досить лякає, коли ви бачите їх, коли вони виходять з проколотими вухами, з великою кількістю нового макіяжу, із кумедно пофарбованим волоссям", — каже герцогиня.

Секрет її шлюбу із Чарльзом

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Камілла зізналася, що вони з чоловіком принцом Чарльзом не часто знаходять час, щоб побути разом через щільний графік. Однак їхній секрет полягає в тому, що як би зайняті вони не були, вони знаходять час, сідають один раз на день за стіл випити чашку чаю і надолужити втрачене і поговорити про "свої дні".

Але її улюблене заняття просто сидіти в одній кімнаті зі своїм коханим чоловіком, поки вони обоє читають. Вона пояснює, що це розслабляє, тому що їм не потрібно балакати, а можна просто побути разом.

Громадський контроль

В інтерв'ю герцогиня також розповіла про негатив, з яким вона зіткнулася, коли її стосунки з принцом Чарльзом стали надбанням громадськості, особливо після того, як принцеса Діана розповіла про їхній роман сумнозвісною цитатою: "Нас було троє у шлюбі, тому було трохи тісно" .

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Після двох десятиліть служби на благо монархії, Її Високість стала більш популярною, ніж раніше. Зокрема Каміллі вдалося отримати прихильність королеви Єлизавети II. У лютому 2022 року королева Єлизавета II оголосила свою волю і повідомила, що після того, як її син принц Чарльз стане новим королем, його дружина Камілла отримає титул королеви-консорта, хоча мала б отримати титул принцеси-консорта. Це говорить про те, що багаторічна робота герцогині Корнуольської та відданість принцу Чарльзу та короні змогли довести Її Величності королеві, що Камілла гідна бути поруч із майбутнім королем і мати згодом титул королеви-консорта.

Також раніше цього місяця Камілла стала королівською дамою Ордена Підв'язки, отримавши свій Орден з рук монархині.

У той час, як популярність Камілли різко зросла після багатьох років роботи, герцогиня зізналася, що їй все ще не легко.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та герцогиня Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

"Мене так довго ретельно вивчали, що вам просто потрібно знайти спосіб жити з цим. Ніхто не любить, коли на нього весь час дивляться і, знаєте, критикують. Але я думаю, що зрештою я ніби піднімаюсь над цим і продовжую з цим жити. Ви маєте продовжувати жити далі", — говорить герцогиня.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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