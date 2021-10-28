Герцогиня Камілла у чорному, а вагітна Керрі Джонсон – смарагдовому: дами відвідали фестиваль

Дружина принца Чарльза відвідала фестиваль "Shameless!" в Лондоні.
На заході герцогиня виступила з промовою, в якій говорила про важливість вжиття заходів, які допоможуть запобігти насильству на адресу жінок. У своїй промові Камілла сказала:
"Ця країна була вражена і засмучена загибеллю жінок внаслідок насильства цього року. У середньому одну жінку вбиває чоловік кожні три дні. Сара Еверард, Сабіна Несса, Венцзін Лінь, Гітика Гоял та Беннілін Берк — імена, які, як і всі інші ніколи не можна забувати. Я знаю, що всі ви сьогодні приєднуєтеся до мене, щоб віддати шану всім цим дорогоцінним життям, які були жорстоко припинені, і підтвердили нашу прихильність зробити все можливе, щоб покласти край насильству щодо жінок", — сказала Камілла. У своєму виступі герцогиня висловила сподівання, що фестиваль допоможе створити світ, вільний від насильства щодо жінок, пише Hello!.
На заході 74-річна герцогиня з'явилася у чорній лаконічній сукні та масивних золотих сережках, у неї було бездоганне укладання та легкий макіяж.
На фестивалі також була присутня дружина прем'єр-міністра Бориса Джонсона – Керрі Джонсон. Вагітна Керрі була в сукні в принт і смарагдовому пальті, теж із золотими сережками у вухах і з гарною зачіскою.
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