Герцогиня Кембриджська: 10 найефектніших виходів року, що минає

2021 рік для герцогині Кембриджської Кетрін та її чоловіка принца Вільяма був насиченим на події. Згадуємо найкрасивіші образи герцогині Кейт.

Цього року Кетрін часто виконувала свої королівські обов'язки. І часто з'являлася на публіці у штанах чи брючних костюмах. Наприклад, до школи Nower Hill у Лондоні Кейт приїхала у малиновій водолазці, чорних штанах прямого крою зі стрілками, синіх замшевих туфлях-човниках на підборах та малиновому пальті від Hobbs. Яскраве пальто чудово контрастувало з чорними штанами.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Для світських виходів герцогиня вибирає вечірні сукні. Подивитися виставу в Королівському Альберт-Холл Кетрін приїхала в смарагдовій сукні від Jenny Packham, зшитій на замовлення. Вбрання було з довгими рукавами, структурованими плечима та кристалами навколо декольте та талії та дуже пасувало Кетрін. До речі, вперше це вбрання Кейт одягла під час туру до Ірландії.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Дуже ефектний вигляд мають на Кетрін всі відтінки червоного. На запуск кампанії Taking Action on Addiction у Лондоні герцогиня прибула у плісованій червоній спідниці-міді та підібрала за фігурою червону водолазку, доповнивши образ бежевими туфлями-човниками Ralph Lauren та мініатюрною сумкою за 295 фунтів стерлінгів від DeMellier.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

З року в рік Кейт демонструє публіці, що вибираючи вбрання, в якому вона вже неодноразово з'являлася на публіці, вона показує всьому світу, що є прихильником свідомого споживання. Наприклад, до Імперського військового музею на офіційне відкриття двох нових галерей — Другої світової війни та Голокосту, Кейт приїхала у блузці від Alexander McQueen, яку вперше одягала 2011 року, пальті від Catherine Walker, у ньому Кетрін дебютувала у травні цього року на заходах у Вест-Мідлендс, синіх прямих штанах зі стрілками, з чорним лакованим поясом на талії і підібрала до них сині замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

А на першій в історії церемонії вручення премії Earthshot Prize, створеної принцом Вільямом, яку преса охрестила "Нобелівською екологічною премією", Кетрін з'явилася в сукні Alexander McQueen з короткими рукавами і спідницею, що доповнила поясом від Jenny Packham з весільної колекції. Цю ж сукню Кетрін одягала під час королівського туру США та Канадою та на премії BAFTA 2011 року. Свій образ герцогиня Кембриджська доповнила улюбленими сережками від Kiki McDonough із спеціальної серії у формі крапель, легким вечірнім макіяжем та бездоганним укладанням хвилями.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

Не можна не згадати золоту сукню від Jenny Packham, в якій Кейт сяяла на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Це була не спеціально пошита для Кейт сукня, а дизайнерка надихнулася прекрасними дівчатами агента Джеймса Бонда і вирішила створити капсульну колекцію, що складається з восьми різних розкішних суконь. Герцогиня вибрала для виходу саме золоту.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" / Getty Images

Герцогиня Кейті принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Смарагдовий — один із улюблених кольорів Кетрін. У цій сукні від Emilia Wickstead, яку герцогиня поєднала з білими човниками та сумкою Mulberry, Кейт з'явилася на турнірі Вімблдону. Доповнили цей образ лаконічні прикраси: улюблений золотий незамкнутий браслет від Halcyon Days, каблучка та сережки.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Не можна не згадати такий простий і майже повсякденний образ у джинсах та блейзері. Того дня Кетрін відвідала Лондонський Музей Природознавства. Вона одягла блейзер коралового кольору від Chloe, під яким був білий топ Ralph Lauren і підібрала сині джинси від Other Stories. Образ Кейт завершували білі кросівки від Veja та кілька прикрас на шиї та сережки від Orelia.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Образи герцогині Кембриджської дуже часто порівнюють із образами її покійної свекрухи принцеси Діани. Це був один з них, коли Кетрін приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма в турі Шотландією. Тоді Кейт з'явилася на публіці у блейзері від Zara та плісованій спідниці міді від Hope, туфлях-човниках кольору кави з молоком від Gianvito Rossi, а в руках тримала невеликий клатч від Metier. Також на Кейт були сережки від единбурзького бренду Hamilton and Inches, кольє від Spells of Love та захисна маска з квітковим принтом від Amaia.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Кейт взагалі полюбила костюми, і вони їй дуже личать. Ось такий фіолетовий герцогиня одягла в поїздку Північною Ірландією. Костюм з подовженим двобортним жакетом та вузькими штанами зі стрілками від Emilia Wickstead з колекції осінь-зима 2021, під який підібрала чорну водолазку, чорний шкіряний пояс на талії та темно-сині туфлі-човники із замші чудово сидів на її фігурі.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

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