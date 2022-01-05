Герцогиня Кембриджська буде позбавлена почестей в день свого 40-річного ювілею

Цього тижня герцогиня Кембриджська відсвяткує 40-річчя. День народження у Кейт Міддлтон 9 січня.

Швидше за все святкування відбудеться в дуже вузькому сімейному колі, адже через пандемію та поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" за великим столом усі родичі герцогині Кейт зібратися не зможуть.

Буде позбавлена герцогиня Кембриджська й ще однієї приємної традиції. Раніше на дні народження старших членів королівської родини у каплиці Вестимінстерського абатства завжди дзвонили дзвони, але пандемія та економічні проблеми, пов'язані з нею, внесли свої корективи до цієї традиції. Дзвони абатства не дзвонять з квітня 2020-го року через те, що уряд Великої Британії ухвалив рішення про необхідність скоротити витрати.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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Як повідомляється в заяві представника Вестмінстерського абатства, дзвони тепер дзвонять лише перед службами та під час святкування великих церковних свят. А також дзвонитимуть лише у дні народження королеви Єлизавети II та її старшого сина принца Чарльза, першого у лінії наслідування трона. Всіх інших членів королівської сім'ї ця традиція більше не стосується, принаймні на час пандемії та економічної кризи.

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