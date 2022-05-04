Герцогиня Кембриджська Кейт вручила премію королеви Єлизавети ІІ британському дизайнеру

Урочистий захід організований Британською радою моди.
Сьогодні герцогиня Кетрін відвідала Музей дизайну, де вона повинна вручити премію королеви Єлизавети II, засновану для дизайнерів-початківців. Вручатиме премію Кейт разом із виконавчим директором Музею дизайну Тімом Марлоу та виконавчим директором Британської ради моди Керолайн Раш.
На захід герцогиня одягла зелену сукню від перспективної лондонської дизайнерки Edeline Lee.
Еделіна Лі — перспективна британсько-канадська дизайнерка, не дивно, що Кейт обрала саме її сукню, яку доповнила зеленими оксамитовими човниками, клатчем Emmy London та великими сережками від Nadia Irena.
Нагорода королеви Єлизавети II вручається британським дизайнерам, вона покликана відзначити культурну та комерційну роль, яку британський дизайн та індустрія моди грали протягом усього правління монархіні.
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