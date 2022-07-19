Герцогиня Кембриджська любить випити вечорами: якому напою вона надає перевагу

Повідомляється, що пара вечорами любить трохи випити, щоб розслабитися після довгого батьківського дня.

Видання Express повідомляє, що має інформацію про те, що Кейт Міддлтон вечорами випиває з принцом Вільямом, щоб розслабитися.

Напій, мабуть, приносить принц Вільям, коли діти лягають спати. Виховання трьох дітей — справа досить важка, а виховувати спадкоємців престолу на очах в усього світу має бути важко подвійно.

Зараз Вільям та Кейт вирішили переїхати до котеджу Аделаїда у Віндзорі. Вважається, що цей крок є спробою наблизитися до королеви, якій зараз 96 років. Через те, що у королівських батьків часто бувають напружені дні, за словами друга сім'ї, який залишається неназваним, Вільям вечорами робить для Кейт особливу річ – приносить їй джин із тоніком.

Невідомо, якій марці джина надає перевагу Кейт, але інші члени королівської родини не приховують цього. Відомо, що королева любить джин Gordon's. Це ключовий компонент її коктейлю Дюбонне, який принц Філіп свого часу готував для неї.

Софі, графиня Весекська, як повідомляється, любить джин Silent Pool.

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