Герцогиня Кембриджська опублікувала сумний особистий пост в соцмережі

Герцогиня Кембриджська опублікувала особистий твіт після трагічної події, яка сталася 18 вересня в Лондоні.

Кейт Міддлтон опублікувала пост на честь Сабіни Несса, 28-річної дівчини, яка була вбита 18 вересня на вулицях Лондона.

В акаунті Кенсінгтонського палацу в твітері Кетрін опублікувала повідомлення:

"Я засмучена загибеллю ще однієї невинної молодої жінки на наших вулицях. Мої думки з сім'єю і друзями Сабіни, а також з усіма, хто постраждав від цієї трагічної події. Кетрін", — написала герцогиня.

Поліція розслідує вбивство лондонської вчительки Сабіни Несс, на яку напали, коли вона йшла до пабу на зустріч з другом в п'ятницю ввечері.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina's family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 24, 2021

Підписники твітера Кенсінгтонського палацу подякували дружині принца Вільяма за такий пронизливий пост.

"Спасибі, що розповіли про Сабіну, молоду вчительку, це особливо вразило мене. На жаль, Сабіна не єдина", "Велике спасибі, що не мовчите про те, що сталося з Сабіною", "Це несамовито", — пишуть фоловери.

Тіло Сабіни було виявлено 18 вересня в Катор-парку в Кідбруке на південному сході Лондона. Поліція вважає, що на неї напали після того, як вона вийшла з дому, щоб зустрітися з другом о 20:30, пише Hello!.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Обидва чоловіки, заарештовані за підозрою у вбивстві в останні дні, були звільнені для проведення подальшого розслідування, в той час як поліція намагається відстежити третю людину, яку зафіксувала система відеоспостереження недалеко від того місця, де дівчина була вбита.

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