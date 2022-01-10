Герцогиня Кембриджська особисто написала пост подяки шанувальникам в Instagram

Герцогиня Кембриджська особисто подякувала підписникам за привітання, які вони надсилали їй учора, в день її 40-річчя.

Кетрін поділилася в Instagram особистим посланням, в якому йшлося:

"Дякую за всі ваші добрі побажання до дня народження, а також Паоло та Національній портретній галереї за ці три особливі портрети. C", — написала герцогиня Кембриджська, підписавшись літерою C, що означає, що пост писала особисто вона, а не її помічники.

Шанувальники відреагували на пост: "Ви просто приголомшлива", "З днем народження, герцогине Кетрін", "Мені дуже подобаються ваші портрети", "Ви такі прекрасні, як усередині, так і зовні", — йшлося коментарях від підписників.

Нагадаємо, на честь ювілею було випущено три офіційні портретні знімки герцогині Кетрін. Їхнім автором став Паоло Роверсі, на всіх трьох фото Кейт позує у сукнях від Alexander McQueen.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

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