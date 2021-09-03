Герцогиня Кембриджська розкрила секрет: що любить їсти її донька принцеса Шарлотта

6-річна принцеса Кембриджська зростає не розпещеною дитиною.

Принцеса Шарлотта — єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма, обожнює оливки. Одного разу її мама Кетрін під час відвідин однієї зі шкіл Лондона під час тижня психічного здоров'я дітей, розповіла публіці про те, що її дочка дуже любить їсти оливки. Це звичайно не повноцінна страва, але багатьом було цікаво дізнатися про смакові переваги принцеси.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

А знаменитий шефкухар Альдо Зіллі розповів публіці про те, що старший брат принцеси — принц Джордж — обожнює класичну пасту карбонара.

Принцеса Шарлотта і принц Джордж / Associated Press

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Також ми вже знаємо, що прабабуся Джорджа і Шарлотти — королева Великої Британії Єлизавета II обожнює бургери, але тільки приготовані її кухарем, без булки і зі спеціальним журавлинним соусом.

А ще відомо, що принц Чарльз обожнює їсти сливи з власного саду, а його дружина герцогиня Камілла — зелений горошок, але зривати його вона полюбляє просто з кущів і робить це разом зі своїми онуками.

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Принцесі Шарлотті виповнюється 6 років (40 фото)

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