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Герцогиня Кембриджська розсекретила, що обожнює їсти її молодший син принц Луї

Герцогиня Кембриджська розсекретила, що обожнює їсти її молодший син принц Луї

принц Луї / Getty Images

Ми вже знаємо про кулінарні вподобання старших дітей Кембриджів, а що ж любить молодший син Кейт і Вільяма — принц Луї?

Герцогиня Кембриджська під час одного зі своїх публічних заходів якось розповідала про те, що їхня сім'я вирощує власні овочі на невеликому городі. Так робили, до речі, і юні принцеси Єлизавета і Маргарет, коли були маленькими.

Так ось Кейт розповіла, що її молодший 3-річний син принц Луї дуже любить буряк з цього городу. В якому вигляді хлопчик полюбляє їсти цей овоч, його мама не розповіла, але вже сама любов до овочів — великий плюс, адже, як відомо, далеко не всі діти люблять це їсти.

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Луї / Getty Images

Принцеса Шарлотта, як ми вже знаємо, дуже любить їсти оливки. А її старший брат принц Джордж своєю улюбленою стравою вважає спагеті карбонара.

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