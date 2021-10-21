Герцогиня Кембриджська та принц Вільям поділилися зворушливими знімками

На офіційній сторінці герцога і герцогині Кембриджських були опубліковані нові кадри королівської пари.

Знімки були зроблені під час нещодавньої церемонії The Earthshot Prize, яка відбулася в неділю, 17 жовтня, в Alexandra Palace в Лондоні. Премія Earthshot Prize, створена принцом Вільямом і Королівським фондом пройшла вперше.

Фотограф Кріс Джексон зробив кілька приголомшливих знімків герцогині Кетрін і принца Вільяма за лаштунками церемонії. Чорно-білі знімки пари були опубліковані на сторінці фотографа, а також на сторінці Кейт і Вільяма.

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Нагадаємо, цього вечора герцогиня Кембриджська сяяла в красивій сукні Alexander McQueen з короткими рукавами і струмливою спідницею, яку доповнила поясом від Jenny Packham з весільної колекції 2018. А принц Вільям був в оксамитовому зеленому піджаку.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

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Герцог і герцогиня Кембриджські на церемонії Earthshot Prize (8 фото)

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