Герцогиня Кембриджська та принц Вільям поділилися зворушливими знімками

На офіційній сторінці герцога і герцогині Кембриджських були опубліковані нові кадри королівської пари.
Знімки були зроблені під час нещодавньої церемонії The Earthshot Prize, яка відбулася в неділю, 17 жовтня, в Alexandra Palace в Лондоні. Премія Earthshot Prize, створена принцом Вільямом і Королівським фондом пройшла вперше.
Фотограф Кріс Джексон зробив кілька приголомшливих знімків герцогині Кетрін і принца Вільяма за лаштунками церемонії. Чорно-білі знімки пари були опубліковані на сторінці фотографа, а також на сторінці Кейт і Вільяма.
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Нагадаємо, цього вечора герцогиня Кембриджська сяяла в красивій сукні Alexander McQueen з короткими рукавами і струмливою спідницею, яку доповнила поясом від Jenny Packham з весільної колекції 2018. А принц Вільям був в оксамитовому зеленому піджаку.
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