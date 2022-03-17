Герцогиня Кембриджська та принц Вільям відвідали парад на честь Дня святого Патріка

Сьогодні, 17 березня, герцог та герцогиня Кембриджські після дворічної відсутності на заході відвідали парад на честь Дня святого Патріка.
Королівське подружжя приїхало, щоб вшанувати пам'ять ірландського святого в Олдершоті. Принц Вільям та герцогиня Кейт вперше відвідали парад від початку пандемії COVID-19 2020 року. У попередні роки пара вітала ірландців у відеозверненнях.
Кетрін, одягнена у відповідне зелене пальто, приєдналася до принца Вільяма, полковника ірландської гвардії, у відвіданні одного батальйону ірландської гвардії в казармах Монс. Членам королівської сім'ї було доручено подарувати традиційні гілочки трилисника офіцерам і гвардійцям, які, своєю чергою, роздали їх у строю.
Кейт також мала честь піднести полковий талісман ірландського волкодава з його власною гілочкою трилисника. Потім парад завершився маршем, під час якого Вільям відсалютував.
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