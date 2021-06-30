Герцогиня Кембриджська в одязі від Zara: шість цікавих образів

39-річна британська герцогиня часто носить речі демократичних брендів.

Вчора Кейт Міддлтон приїхала разом з чоловіком принцом Вільямом і старшим сином принцом Джорджем в на стадіон Вемблі одягнена в новий червоний жакет від Zara. Його герцогиня поєднала з чорними штанами і, здається, з білим топом. Згадуємо, які ще речі від Zara є в гардеробі Кетрін?

Кейт і Вільям з сином принцом Джорджем / Getty Images

Під час нещодавнього туру королівського подружжя Шотландією публіка бачила герцогиню Кетрін під час відвідування благодійного організації Turning Point Scotland в Коатбріджі в блейзері Zara за 60 фунтів і плісованій спідниці-міді кольору шотландського прапора. Тоді Кейт доповнила образ, який, до речі порівнювали з образом принцеси Діани, замшевими аксесуарами: човниками кольору кави з молоком і невеликим клатчем.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Також читайте У джинсах і стильному блейзері: герцогиня Кембриджська в несподіваному аутфіті приїхала до музею

У лютому 2020 року, ще до того, як весь світ наздогнала пандемія коронавірусу, Кейт і Вільям відвідували місто Мамблс і Порт-Толбот. Тоді на захід герцогиня одягла червону сукню від Zara, поєднуючи її з темно-синім двобортним пальтом від Hobbs, з червоним шарфом від Beulah London, а також червоним крокодилячим клатчем від Mulberry. Стилісти Кейт легко комбінують масмаркет бренди з більш дорогими марками.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Цього року на День святого Патріка Кейт і Вільям вітали всіх віддалено, записавши відео ірландською мовою. На запис ролика Кейт одягла зелений піджак від Zara, красиву золоту підвіску Gold Baby Shamrock Necklace і золоті сережки Mini Cupid Hoops With Baby Shamrock Charms в формі трилисників — символу свята.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Також однією з улюблених деталей гардеробу герцогині є джинси від Zara і леопардова спідниця цієї ж марки, яку одного разу Кейт одягала під бежеве двобортне пальто від Massimo Dutti і чорну трикотажну водолазку. В такому аутфіті Кетрін приїжджала до дитячого центру Ely and Careau в Кардіффі.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Читайте також: П'ять улюблених екологічних брендів герцогині Кембриджської

Образи герцогині Кембриджської в штанях (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання