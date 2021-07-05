Герцогиня Кембриджська відправлена на самоізоляцію: що сталося

Кейт Міддлтон контактувала з людиною, у якої був підтверджений COVID-19.

39-річна герцогиня Кембриджська сьогодні мала бути присутньою разом з чоловіком принцом Вільямом на церковній службі і чаюванні в понеділок. Але, як повідомляє Кенсінгтонський палац, герцогиня перебуває на самоізоляції.

Кетрін не відчуває жодних симптомів, але здає тести. Її офіс в Кенсінгтонському палаці підтвердив цю новину незадовго до того, як вони з Вільямом збиралися прибути до собору Святого Павла в Лондоні на службу подяки співробітникам державної служби охорони здоров'я Великої Британії, NHS, пише People.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

У заяві палацу говориться:

"Минулого тижня герцогиня Кембриджська контактувала з людиною, у якої згодом був виявлений позитивний результат на COVID-19. Її Королівська Високість не відчуває жодних симптомів, але дотримується всіх відповідних урядових інструкції і самоізоляції вдома".

Герцогиня Кейт публічно поділилася, що вперше їй зробили щеплення 28 травня. Повідомляється, що вона виявила, що заразилася вірусом в п'ятницю. Частину п'ятниці вона провела на чемпіонаті Вімблдону з тенісу. Згідно з інструкціями уряду Великої Британії, вона повинна ізолюватися вдома протягом 10 днів після зараження.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

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