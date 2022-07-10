Герцогиня Кембриджська вручила трофей наймолодшій чемпіонці Вімблдону

Герцогиня Кетрін була в дуже яскравому образі — жовтій сукні від британського бренду Roksanda, яку поєднала з крислатим капелюхом і туфлями-човниками від Gianvito Rossi. Також з образом чудово гармонували сережки з лимонним кварцом від Kiki McDonough.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Кейт, покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу з усмішкою спостерігала за жіночим фіналом між Оленою Рибакіною та Онс Жабер. І після гри вручила трофей наймолодшій чемпіонці Вімблдона від 2011 року – представниці Казахстану Олені Рибакіній.

Фотографи заскочили цей історичний момент.

Герцогиня Кембриджська та Олена Рибакіна / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська та Олена Рибакіна / Фото: Associated Press

Олена – перша тенісистка із Казахстану, яка виграла турнір Великого шолома в одиночному розряді. Принц Вільям, який не був присутнім на турнірі, має приєднатися до своєї дружини, щоб подивитися чоловічий фінал сьогодні, в неділю, в якому Нік Кіргіос зустрінеться з Новаком Джоковичем.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

До речі, минулого разу герцогиня Кембриджська приїхала на Вімблдон у блакитній сукні у білий горох від Alessandra Rich. А вчора з'явилася на грі у жовтому вбранні. Можливо так, одягаючи то жовту, то блакитну сукню, герцогиня демонструє і підтримку нашій країні, як вважаєте?

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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