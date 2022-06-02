Герцогиня Кембриджська з дітьми та герцогиня Камілла проїхалися у кареті під час параду на честь Єлизавети II

Герцогиня Кембриджська з дітьми та герцогиня Камілла проїхалися у кареті під час параду на честь Єлизавети II

У Британії сьогодні перший день святкових заходів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Сама монархиня та найближчі члени її сім'ї дивитимуться парад Trooping the Colour та вийдуть на балкон Букінгемського палацу.

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Парад кінної гвардії на честь дня народження — це перший офіційний захід, присвячений платиновому ювілею у вихідні, оголошені державним святом.

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Тисячі людей, одягнених у прапори, святкові капелюхи та пластикові діадеми, вишикувалися сьогодні вздовж торгового центру під теплим сонцем, щоб привітати свою королеву. Деякі приїжджали заздалегідь, щоб зайняти найкращі місця.

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Цього року діти герцога та герцогині Кембриджських вперше проїхалися в кареті разом із мамою Кейт (тато Вільям бере участь у параді) та з герцогинею Корнуольською Каміллою. Дружина принца Чарльза була в біло-блакитному пальті і крислатому капелюсі.

Герцогиня Камілла та герцогиня Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт сьогодні мала чудовий вигляд в білому блейзері від Alexander McQueen за 3000 фунтів стерлінгів, в якому дебютувала на прийомі G7 минулого літа. Вбрання доповнене сапфіровим кольє, капелюхом Philip Treacy та сережками із сапфірами, що належали принцесі Діані.

Герцогині Камілла та Кейт / Фото: Getty Images

7-річна принцеса Шарлотта була одягнена в темно-синю сукню із заплетеним назад волоссям, перев'язаним стрічкою в тон, її старший брат 8-річний принц Джордж був у строгому костюмі із синьою краваткою в тон, а 4-річний принц Луї зворушив усіх, тому що був у костюмі матроса.

Вони вчотирьох разом із Каміллою і трьома дітьми вирушили в кареті торговим центром, щоб відсвяткувати платиновий ювілей королеви Єлизавети II. Пізніше ми побачимо їх на балконі Букінгемського палацу разом із Її Величністю королевою.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Герцогиня Камілла та герцогиня Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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