Герцогиня Кембриджська з дітьми та герцогиня Камілла проїхалися у кареті під час параду на честь Єлизавети II

У Британії сьогодні перший день святкових заходів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.
Сама монархиня та найближчі члени її сім'ї дивитимуться парад Trooping the Colour та вийдуть на балкон Букінгемського палацу.
Парад кінної гвардії на честь дня народження — це перший офіційний захід, присвячений платиновому ювілею у вихідні, оголошені державним святом.
Тисячі людей, одягнених у прапори, святкові капелюхи та пластикові діадеми, вишикувалися сьогодні вздовж торгового центру під теплим сонцем, щоб привітати свою королеву. Деякі приїжджали заздалегідь, щоб зайняти найкращі місця.
Цього року діти герцога та герцогині Кембриджських вперше проїхалися в кареті разом із мамою Кейт (тато Вільям бере участь у параді) та з герцогинею Корнуольською Каміллою. Дружина принца Чарльза була в біло-блакитному пальті і крислатому капелюсі.
Герцогиня Кейт сьогодні мала чудовий вигляд в білому блейзері від Alexander McQueen за 3000 фунтів стерлінгів, в якому дебютувала на прийомі G7 минулого літа. Вбрання доповнене сапфіровим кольє, капелюхом Philip Treacy та сережками із сапфірами, що належали принцесі Діані.
7-річна принцеса Шарлотта була одягнена в темно-синю сукню із заплетеним назад волоссям, перев'язаним стрічкою в тон, її старший брат 8-річний принц Джордж був у строгому костюмі із синьою краваткою в тон, а 4-річний принц Луї зворушив усіх, тому що був у костюмі матроса.
Вони вчотирьох разом із Каміллою і трьома дітьми вирушили в кареті торговим центром, щоб відсвяткувати платиновий ювілей королеви Єлизавети II. Пізніше ми побачимо їх на балконі Букінгемського палацу разом із Її Величністю королевою.
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