Герцогиня Кембриджська знайшла спосіб ще раз висловити підтримку Україні

Члени британської королівської родини давно підтримують Україну.
На службу до Вестмінстерського абатства герцогиня Кембриджська вчора приїхала у тому ж комплекті прикрас із сапфірами та діамантами, які одягала на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською 2020 року.
Багато хто вирішив, що таким чином герцогиня висловила вкотре свою підтримку Україні, пише People. Кетрін також одягла синій ансамбль від Catherine Walker & Co, капелюх в тон та пару рукавичок.
Але саме її сережки і кольє виявилися тонким сигналом на підтримку України в умовах вторгнення Росії в країну.
Нагадаємо, минулого тижня принц Вільям і Кейт відвідали Український культурний центр у Лондоні, щоб дізнатися про зусилля, що вживаються для підтримки українців у Великій Британії та по всій Європі. Вони навіть привезли волонтерам домашнє шоколадне тістечко та батончики з Кенсінгтонського палацу.
Також Кембриджі висловили слова підтримки Україні в заяві, опублікованій на їхньому обліковому записі @KensingtonRoyal у Twitter.
"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України", — йдеться у заяві пари. "Сьогодні ми підтримуємо президента та весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє".
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