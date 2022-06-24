Герцогиня Кембриджська зображена на своєму першому портреті в особливій брошці королеви Єлизавети II

Вчора герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Кембріджшир, де у Музеї Фіцуїльяма було представлено перший спільний портрет пари.

Його автором став британський художник Джеймі Корет на замовлення фонду Кембріджшира 2021 року.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Ми вже розповідали, що герцогиня Кейт зображена на портреті у блискучій смарагдовій сукні за 1595 фунтів стерлінгів від модного бренду The Vampire's Wife, яку вона вперше одягла під час історичного триденного візиту до Дубліна у березні 2020 року. Принц Вільям одягнений у елегантний костюм, білу сорочку та синю краватку.

Портрет Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Також художник зобразив Кетрін в іншій речі, пов'язаній з Кембриджем, а саме в Кембриджській перлинній броші. Герцогиня Кембриджська отримала брошку від королеви Єлизавети II, яку зазвичай одягала на заходи, що відбувалися у Кенсінгтонському палаці.

Герцогиня Кембриджська на своєму першому портреті / Фото: Getty Images

Брошка була виготовлена ​​компанією Garrard у середині 19 століття для принцеси Августи, герцогині Кембриджської, бабусі королеви Марії по материнській лінії. Коли принцеса Августа померла, брошку успадкувала її дочка принцеса Марія Аделаїда, герцогиня Текська, а потім королева Марія, пише @britishroyaljewels.

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Королева Марія (відома, як Марія Текська ), носила брошку за її красу та сімейну історію. Коли вона померла 1953 року, вона залишила брошку своїй онуці королеві Єлизаветі II, яка носила її як з краплею перлів, так і без неї. Королева Марія носила цю прикрасу на хрестинах королеви Єлизавети II та принца Уельського.

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