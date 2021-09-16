Герцогиня Кетрін розповіла, чим захоплюються її діти: Джордж, Шарлотта і Луї

Герцогиня Кембриджська відвідала вчора перший захід після літніх канікул і тривалої перерви в роботі.

Кетрін поспілкувалася з британськими героями, які в останні тижні допомогли евакуювати тисячі людей з Афганістану під час візиту на авіабазу RAF Brize Norton.

Ми вже розглядали образ Кейт в деталях, а також захоплювалися її стильною новою сумкою і були приємно здивовані зовнішнім виглядом герцогині.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

І ось стало відомо, що під час цієї зустрічі Кетрін розповіла ще дещо цікаве і це стосується її дітей.

Діти Кембриджів з батьками в Німеччині 2017 рік / Associated Press

Як пише People, герцогиня згадала, що її троє дітей дуже цікавляться літаками. Це навряд чи когось може здивувати, адже їхній батько принц Вільям свого часу був капітаном пошуково-рятувальних служб Королівських військово-повітряних сил, який провів кілька років на початку свого шлюбу з Кейт на острові Англсі в Уельсі в рамках цієї ролі.

Діти Кембриджів з батьками в Німеччині 2017 рік / Associated Press

А дядько принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї — принц Гаррі служив в Афганістані. Військова служба — священна честь для королівської сім'ї, і, хоча Луї ще не бачили в регаліях Королівських ВПС, його старший брат Джордж і сестра Шарлотта були представлені світу літаків і вертольотів, під час поїздки до Німеччини 2016-го та 2017-го роках.

Принц Джордж і принц Вільям, 2016 рік / Associated Press

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