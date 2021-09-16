Герцогиня Кетрін розповіла, чим захоплюються її діти: Джордж, Шарлотта і Луї

Герцогиня Кембриджська відвідала вчора перший захід після літніх канікул і тривалої перерви в роботі.
Кетрін поспілкувалася з британськими героями, які в останні тижні допомогли евакуювати тисячі людей з Афганістану під час візиту на авіабазу RAF Brize Norton.
Ми вже розглядали образ Кейт в деталях, а також захоплювалися її стильною новою сумкою і були приємно здивовані зовнішнім виглядом герцогині.
І ось стало відомо, що під час цієї зустрічі Кетрін розповіла ще дещо цікаве і це стосується її дітей.
Як пише People, герцогиня згадала, що її троє дітей дуже цікавляться літаками. Це навряд чи когось може здивувати, адже їхній батько принц Вільям свого часу був капітаном пошуково-рятувальних служб Королівських військово-повітряних сил, який провів кілька років на початку свого шлюбу з Кейт на острові Англсі в Уельсі в рамках цієї ролі.
А дядько принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї — принц Гаррі служив в Афганістані. Військова служба — священна честь для королівської сім'ї, і, хоча Луї ще не бачили в регаліях Королівських ВПС, його старший брат Джордж і сестра Шарлотта були представлені світу літаків і вертольотів, під час поїздки до Німеччини 2016-го та 2017-го роках.
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