Герцогиня Кейт, графиня Софі та принц Едвард відвідали вечірку у Букінгемському саду

Сезон садових вечірок у Букінгемському палаці вже розпочався і вчора одну з них відвідали герцогиня Кембриджська, графиня Вессекська та принц Едвард.
Тріо, а разом із ними і двоюрідна сестра королеви Єлизавети II – принцеса Олександра – відвідали вечірку у саду Букінгемського палацу вчора. Її Величність королева, нагадаємо, не планує бути присутньою на подібних заходах цієї весни через проблеми з пересуванням. Хоча зовсім нещодавно публіка могла побачити Єлизавету II під час кінного шоу у Віндзорі, присвяченого платиновому ювілею правління.
Герцогиня Кейт одягла цього дня сукню-пальто у кораловому відтінку від Emilia Wickstead. Протягом багатьох років Кетрін є давньою шанувальницею суконь-пальт від цього бренду. Доповнила аутфіт герцогиня капелюхом-таблеткою з цікавим декором і білим клатчем та туфлями трохи світлішими за тоном, ніж її пальто.
Графиня Весекська Софі одягла красиву білу сукню з органзи з квітами від Erdem, доповнивши вбрання туфлями-човниками від Prada, капелюхом від Jane Taylor та клатчем Sophie Habsburg, а також сережками від G.Collins & Sons.
Граф Вессекський Едвард мав гарний вигляд у циліндрі та фраку.
За традицією члени королівської родини з'явилися на сходах палацу і прозвучав національний гімн, після чого вони могли спуститися до гостей, щоб поспілкуватися.
Щороку в саду Букінгемського палацу в Лондоні проходить до трьох вечірок, а також ще одна – у палаці Холірудхаус в Единбурзі. Принц Чарльз та Камілла влаштували першу вечірку минулого тижня. Раніше герцогиня Кетрін завжди відвідувала їх зі своїм чоловіком принцом Вільямом. Але вчора Вільям не зміг приєднатися до своєї дружини, бо був у Стаффордширі, відкриваючи новий меморіал підводникам у Національному меморіальному дендрарії.
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