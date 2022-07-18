Герцогиня Кейт хотіла дати своєму первістку - принцу Джорджу - зовсім інше ім'я

Швидше за все, публіці покажуть нові портретні фотографії спадкоємця престолу, які зробить його мама Кетрін під час літніх канікул.

Нещодавно Кейт та Вільям разом із трьома дітьми та собакою вирушили на відпочинок у свій заміський будинок Анмер Холл у Норфолку. Сім'ю заскочили, коли вони прямували до гелікоптера на території Кенсінгтонського палацу.

За містом принц Джордж відсвяткує своє 9-річчя. До речі, а ви знали, що спочатку герцогиня Кейт хотіла назвати первістка зовсім іншим ім'ям. За словами королівської експертки Кеті Ніколл, яка розповіла про це виданню Mirror, герцогині подобалося ім'я Олександр.

Принц Джордж з батьками / Фото: Associated Press

Пара мала сумніви, оскільки вони знали, що їхній первісток, ймовірно, колись стане королем, а отже, у нього має бути сильне ім'я. Кетрін і Вільям вдалися до хитрощів і переклали відповідальність зі своїх плечей на свого собаку кокер-спанієля Лупо, який тоді жив із ними.

Вони розклали на підлозі папірці з різними іменами та впустили до кімнати Лупо. До якого папірця підійшов пес, тим ім'ям було вирішено назвати сина. Так принц Джордж одержав ім'я, яке носить. Повне його ім'я звучить Джордж Олександр Луї. Також друге ім'я Джорджа – Олександр – було дане на честь королеви, повне ім'я монархині звучить Єлизавета Олександра Марія. Тепер ми знаємо, що в повному імені Джорджа є і ім'я його молодшого брата Луї. А у повному імені принца Вільяма є ім'я Луї — Вільям Артур Філіп Луї.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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