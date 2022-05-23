Герцогиня Кейт повторила образ королеви Максими, котрий всіх підкорив

Минулого тижня герцогиня Кембриджська зачарувала своєю появою на благодійному показі фільму "Топ Ган: Меверік" у Лондоні.

Кетрін прибула на показ фільму разом із чоловіком принцом Вільямом і одягла елегантну довгу чорно-білу сукню від дизайнера Ролана Муре з відкритими плечима. Вбрання дуже сподобалося публіці, у соцмережах вибір Кейт хвалили.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Getty Images

Бренд Rouland Mouret, як виявилося, любить не лише британська герцогиня, а й королева Нідерландів Максима, яка відсвяткувала цього місяця своє 51-річчя. 2017 року королева у схожому образі, але тільки не в сукні, а комбінезоні, відвідувала відкриття нового сезону оркестру Концертгебау в Амстердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нещодавно модний конфуз стався, нагадаємо, із королевою Іспанії Летицією. На початку травня вона відвідала засідання Королівської ради у справах інвалідів, куди приїхала у чорно-білій сукні міді з поясом від бренду Mango вартістю 75 доларів. У такій самій сукні була одна з гостей заходу. Коли дві жінки побачили одна одну, вони розсміялися.

Принц Вільям, герцогиня Кейт та Том Круз / Фото: Associated Press

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