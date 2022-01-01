Герцогиня Кейт та принц Вільям привітали всіх із Новим роком

Герцог і герцогиня Кембриджські привітали всіх з 2022-роком.

Королівська пара опублікувала на своїй сторінці в Instagram офіційний знімок, а у підписі до нього йшлося:

"Вітаємо всіх із Новим роком!".

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Де Кейт та Вільям разом із трьома дітьми зустрічали Новий рік, невідомо, мабуть у Норфолку, там же, де були і на Різдво. Кадр, яким пара поділився в блогу, був зроблений у день прем'єрного показу фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" в Лондоні. Тоді Кетрін захопила своїм розкішним аутфітом у золотій сукні від Jenny Packham, розшитій паєтками та камінням, з глибоким V-подібним декольте та короткими рукавами з кейпнакидкою.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року / Getty Images

Нагадаємо, принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрічали Новий рік у Шотландії. Напередодні свята їх зазнімкували в аеропорту Абердіна. А ось королева Єлизавета II була у новорічну ніч у Віндзорському замку.

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