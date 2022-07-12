Герцогиня Кейт тричі тітка: Піппа Міддлтон народила третю дитину

Західні ЗМІ рясніють заголовками, що кілька тижнів тому Піппа Міддлтон народила дівчинку. Це третя спільна дитина Піппи та її чоловіка Джеймса Меттьюза.

Видання People посилаючись на власні джерела пише, що 38-річна Піппа Міддлтон і 46-річний Джеймс Меттьюз вітали свою третю дитину кілька тижнів тому.

Третя вагітність молодшої сестри герцогині Кембриджської проходила таємно. Жодної фото папараці не потрапило до ЗМІ. І це попри те, що Піппа часто гуляла сама з дітьми Лондоном.

Про вагітність заговорили після появи Піппи Міддлтон на святковому концерті в Букінгемському палаці, присвяченому 70-річному ювілею правління королеви Єлизавети II. Тоді публіка помітила у неї живіт, але офіційних коментарів не було.

Нагадаємо, у жовтні 2018-го Піппа та Джеймс стали батьками вперше, у них народився син Артур, а у березні 2021 року на світ з'явилася донька Грейс. Ім'я третьої дитини та другої дівчинки поки що не повідомляється. Одружилася пара у травні 2017 року.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

Новонароджена дівчинка є шостою онукою для Керол та Майкла Міддлтонів та ще однією маленькою двоюрідною сестрою для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Піппа Міддлтон та герцогиня Кетрін / Фото: Getty Images

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