Герцогиня Корнуольська Каміла з'явилася на обкладинці глянцю

Герцогиня Корнуольськая Камілла з'явилася на обкладинці журналу Wi Life. Кадр опублікували на сторінці Кларенс-хаус в Instagram.

Один із напрямків роботи герцогині – допомога жертвам домашнього насильства, саме цю тему Камілла докладніше розкрила в статті, яку опублікували у виданні.

"Герцогиня Корнуольська написала для журналу WI Life про те, як вона пишається тим, що є членкинею @WomensInstitute, і про те, що WI проводить кампанію з викорінення домашнього насильства".

У статті Її королівська Високість пише: "В міру того, як ми дізнаємося про різні типи жорстокого поводження, повинні зростати і наші зусилля щодо підвищення обізнаності, щоб дати жертвам можливість розпізнавати ознаки і звертатися за допомогою. Давайте продовжимо, доки не побачимо, що домашнє насильство назавжди зникне”.

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Стаття герцогині передує початку 16-денної кампанії проти гендерного насильства, яка стартує 25 листопада.

Герцогиня Камілла більше десяти років займається підвищенням поінформованості про проблему домашнього та сексуального насильства. Вона відвідала безліч притулків і зустрілася з організаціями та благодійними організаціями, які займаються цією проблемою, як у Великій Британії, так і за кордоном.

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