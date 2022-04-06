Герцогиня Корнуольська Камілла відвідала музей Джейн Остін

У Камілли сьогодні був насичений день.

Сьогодні, 6 квітня, герцогиня Корнуольська відвідала Гемпшир, зокрема вона відвідала благодійну організацію Maggie's Southampton. Каміла допомогла посадити дерево на території університетської лікарні Саутгемптона.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Потім герцогиня Корнуольська відвідала музей Джейн Остін.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Там герцогині показали білу сорочку, яку носив Колін Ферт в екранізації роману Джейн Остін "Гордість та упередження", який вийшов на BBC у 1995 році. Ця сорочка є частиною цьогорічної експозиції Музею спідньої білизни епохи Регентства.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Потім Ліззі Данфорд — директорка Будинку Джейн Остін — показала Каміллі, герцогині Корнуольській, перше видання книги "Гордість і упередження" разом з листом, в якому Джейн Остін написала своїй сестрі Кассандрі в 1813 році, що вона отримала "власне" миле дитя з Лондона» — її перший екземпляр «Гордості та упередження».

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