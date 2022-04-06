Герцогиня Корнуольська Камілла відвідала музей Джейн Остін

У Камілли сьогодні був насичений день.
Сьогодні, 6 квітня, герцогиня Корнуольська відвідала Гемпшир, зокрема вона відвідала благодійну організацію Maggie's Southampton. Каміла допомогла посадити дерево на території університетської лікарні Саутгемптона.
Потім герцогиня Корнуольська відвідала музей Джейн Остін.
Там герцогині показали білу сорочку, яку носив Колін Ферт в екранізації роману Джейн Остін "Гордість та упередження", який вийшов на BBC у 1995 році. Ця сорочка є частиною цьогорічної експозиції Музею спідньої білизни епохи Регентства.
Потім Ліззі Данфорд — директорка Будинку Джейн Остін — показала Каміллі, герцогині Корнуольській, перше видання книги "Гордість і упередження" разом з листом, в якому Джейн Остін написала своїй сестрі Кассандрі в 1813 році, що вона отримала "власне" миле дитя з Лондона» — її перший екземпляр «Гордості та упередження».
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