Герцогиня Корнуольська Камілла зустрілася з письменницею

Сьогодні принц Чарльз та Камілла розділилися. Кожен мав свої плани на день.

Принц Уельський відвідав низку місць у графстві Дарем протягом дня. Він зустрівся зі співробітниками офісів Darlington Farmers Auction Mart (DFAM), де він також поспілкувався із фермерами Служби сільськогосподарської підтримки Верхнього Тісдейлу (UTASS).

А герцогиня Корнуольська зустрілася із лауреатом Букерівської премії Бернардін Еварісто. Прийом відбувся у Кларенс-Хаусі.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Бернардін Еварісто англійська письменниця, яка отримала понад десять літературних премій та нагород. У 2004 вона була прийнята до Королівського літературного товариства, а в 2019 стала лауреатом Букерівської премії.

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