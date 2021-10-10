Герцогиня Корнуольська опублікувала зворушливі сімейні світлини

Герцогиня Корнуольська Камілла поділилася в їхньому з принцом Чарльзом офіційному блогу в Instagram знімками своїх вихованців.

Clarence House розмістила фотографії Джек-Рассел-тер'єрів Блюбелл і Бет, які гордо позують в своїх банданах Wear Blue for Rescue на підтримку руху Баттерсі, який просить власників домашніх тварин заявити про свою любов до своїх собак і котів-рятувальників.

Королівські шанувальники прийшли в захват від зворушливого знімка. "Блюбелл і Бет — справжні милашки!", "Як це мило", "Яка чудова річ, якою можна поділитися", "Спасибі за порятунок життів і підтримку тих, хто не має голосу", — пишуть фоловери у коментарях блогу.

74-річна герцогиня Корнуольська є покровителькою організації Battersea, яка піклується про собак і кішок. Від моменту свого заснування 1860 року організація підтримала понад три мільйони тварин. До речі, собаки Камілли і Чарльза іноді також беру участь в урочистих заходах.

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У грудні Бет допомогла Каміллі офіційно відкрити нову будівлю в центрі Старого Віндзора при будинку для собак і кішок Баттерсі.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

А в квітні 2020 року, коли Чарльз і Камілла святкували 15-ту річницю від дня свого весілля вони були зазнімковані з собаками на новому сімейному портреті.

Зазначимо, члени королівської сім'ї відомі своєю любов'ю до собак. Королева Єлизавета II найбільше любить коргі, герцог і герцогиня Кембриджські — англійських кокер-спанієлів, у подружжя Сассекських також є кілька собак. Лабрадор Пула — другий пес пари. Вони взяли його незабаром після весілля 2018 року. У нього особлива кличка — Пула — так називається офіційна валюта Ботсвани, країни в Африці, куди Гаррі і Меган їздили в свою першу подорож, коли тільки починалися їхні стосунки.

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