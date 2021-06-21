Герцогиня Корнуольська показала рідкісні знімки зі своїм батьком

Вчора в світі святкували День батька. Члени британської королівської сім'ї також поділилися фотографіями своїх близьких.

Королева Єлизавета II показала на своїй сторінці в твітері рідкісний кадр, на якому зображена поряд зі своїм батьком королем Георгом VI, чоловіком принцом Філіпом і їхнім первістком принцом Чарльзом.

"Всім батькам у всьому світі ми бажаємо вам особливого Дня батька", — було підписано під фотографією.

Також на сторінці Кларенс хаус — резиденції принца Уельського Чарльза і його дружини герцогині Корнуольської Камілли були опубліковані кілька фотографій. На першому портретному фото зображений молодий принц Філіп з сином Чарльзом, на другому герцогиня Корнуольська зі своїм батьком, на третьому принц Чарльз з синами Вільямом і Гаррі. І на четвертому знову Камілла з батьком.

(гортайте фото праворуч)

"Всім батькам всюди і тим, хто сьогодні може сумувати за своїм татам, ми думаємо про вас і бажаємо вам особливого #FathersDay", — підписано під знімками.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла / Sunday Mirror

В акаунті Кембриджських також було опубліковано кілька знімків, зокрема нове фото принца Вільяма з трьома дітьми і ще парочка архівних фотографій з особливим сенсом.

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Стиль герцогині Корнуольської Камілли (32 фото)

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