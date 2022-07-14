Герцогиня Корнуольська розповіла, що її чоловік принц Чарльз любить найбільше

В одній із статей для журналу Камілла розповіла про свого багаторічного партнера та чоловіка – принца Чарльза. Герцогиня написала про чоловіка, як про людину, яка обожнює сільське життя і все, що з ним пов'язано.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

У статті Камілла описала сільську місцевість як невід'ємну частину "серця і душі" майбутнього короля Великої Британії, пише Daily Mail.

"Мій чоловік — земляк до мозку кісток. Це місце, де він найбільш щасливий і розслаблений, невід'ємна частина його серця та душі", — написала Камілла.

"Неважливо, чи будує він живоплот під зливою, крокує, як гірський козел, вгору по неймовірно крутих пагорбах Гайленда, садить дерева в дендрарії або підстригає дерева в Гайгроуві, тут він знаходить справжній спокій", — пише Камілла.

Зважаючи на все, життя в селі для принца Чарльза, це втіха для його душі. Саме там він відчуває справжній спокій та отримує насолоду від життя. Його перша дружина принцеса Діана не любила життя у селі, а от Камілла завжди підтримувала цю ідею.

Камілла, герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

"Його знання виходять не тільки з книжок, але і з важкого досвіду, пройденого кожним дюймом сільської місцевості, з півночі на південь, зі сходу на захід, говорячи, слухаючи, підтримуючи і святкуючи. Він вільно говорить сільською мовою. Землероби, пастухи і ткачі, сировари, різьбяри паличок, гончарі та ковалі — він їхній захисник і громадський діяч, пристрасний захисник усього сільського", — пише про чоловіка Камілла.

У закулісному документальному фільмі ITV про її редакторську кар'єру герцогиня зізналася, що їй було важко писати про Чарльза.

А ще розповіла про те, що її батьки виховали її так, щоб вона почувалася як вдома у сільській місцевості. Схоже, у цьому питанні у пари є точно абсолютна гармонія у стосунках.

Нагадаємо, автором фото для обкладинки журналу стала герцогиня Кембриджська. Вона зазнімкувала герцогиню Корнуольську, що сидить на лавці з кошиком, повним квітів, у заміському будинку Камілли у Вілтширі для журналу.

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