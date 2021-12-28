Герцогиня Корнуольська розповіла, які подарунки дарувала онукам на Різдво

Чим же тішила герцогиня Корнуольська своїх онуків на Різдво?

Члени британської королівської сім'ї зазвичай дарують одне одному прості подарунки на Різдво, які приносять радість, і не коштують дуже дорого. А що ж дарують у королівській сім'ї дітям у це свято?

У своєму новому інтерв'ю, виступаючи у різдвяному випуску програми "Сьогоднішній день" на BBC Radio 4, герцогиня Корнуольська розповіла, що своїм онукам (у Камілли п'ятеро рідних онуків) купила книжки, пише Hello!

"У мене є онука, яка дуже любить Філіпа Пуллмана, вона обожнює його "Темні початки", а хлопчикам-близнюкам я подарувала "Дракулу" та "Володар кілець".

Герцогиня Корнуольська / Associated Press

Камілла також є зведеною бабусею дітям принца Вільяма та принца Гаррі — принцу Джорджу, принцесі Шарлотті, принцу Луї, Арчі Маунтбеттен-Віндзору та Лілібет Діані Маунтбеттен Віндзор. Швидше за все, Камілла їм також подарувала книжки, враховуючи її пристрасть до читання.

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