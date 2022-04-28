Герцогиня Корнуольська відвідала Національний театр у Лондоні

Дружина принца Чарльза є патроном Національного театру.

На посаді Камілла змінила герцогиню Сассекську Меган, яка обіймала цю посаду від червня 2019 року, змінивши на ньому королеву Єлизавету II. У березні 2022 року герцогиня Корнуольська офіційно очолила Національний театр. А вчора, 27 квітня, завітала до нього особисто.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Камілла зустрілася зі співробітниками та учасниками громадської програми Національного театру "Публічні акти". Знімки були опубліковані на сторінці театру в твітері, а також в облікових записах королівської родини.

Були розглянуті наші Royal Patron Her Royal Highness The Duchess Cornwall до Національного Театру today.



HRH attended a Public Acts workshop в Olivier theatre, перед засіданням @OceanWestEnd cast and NT staff members. @ClarenceHouse pic.twitter.com/V2FTo0wx91 — National Theatre (@NationalTheatre) April 27, 2022

"Ми були раді вітати нашу королівську покровительку Її Королівську Високість герцогиню Корнуольську сьогодні у Національному театрі", — йдеться у повідомленні театру.

В Instagram-акаунті Чарльза та Камілли також з'явився запис:

"Від 1963 року Національний театр ділиться незабутніми історіями з глядачами у всьому світі, розширюючи можливості художників та ремісників, інвестуючи в таланти та розробляючи нові вистави з низкою театральних труп".

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Нагадаємо, раніше ми писали, що герцогиня Корнуольська відвідала музей Джейн Остін.

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